Musik in kleinen Gruppen: Auch „Die Blechis“ erspielten sich ein Ticket für Innsbruck

Beim Osttiroler Bewerb „Musik in kleinen Gruppen“ schafften vier von elf angetretenen Ensembles den Sprung zum Landesbewerb am 21. März in Innsbruck. Die jüngsten sind die drei „Blechis“. Auch Erwachsene nahmen erfolgreich teil.

Lienz – Alexander Putzhuber, Emanuel Wibmer und Sebastian Steiner traten beim Bezirkswettbewerb von „Musik in kleinen Gruppen“ in der jüngsten Altersgruppe Junior an. Als Trio „Die Blechis“ bekamen sie 91 Punkte von der Jury. Damit rücken sie in die nächsthöhere Kategorie auf und nehmen am 21. März am Landesbewerb in Innsbruck teil. Die drei Buben freuen sich ebenso wie ihr Lehrer Manuel Wibmer, der zugleich Posaunist der Musikkapelle Matrei ist.

„Die Blechis“ mit ihrem Lehrer Manuel Wibmer freuen sich auf den Landesbewerb am 21. März. © MK Matrei

Weitere drei Gruppen qualifizierten sich bei der Bezirksausscheidung für den Landesbewerb. Die Wettbewerbs-erfahrenen Brüdern Matteo und Tobias Landsfried aus Thal mit ihrem Lehrer Martin Mairer erspielten das beste Ergebnis des Tages, nämlich 92,33 Punkten. Als „TERRAPAX“ werden sie Osttirol in Innsbruck vertreten.

Matteo und Tobias Landsfried aus Thal sind „TERRAPAX“. © Mst. Toni Ausserlechner

Auch drei erwachsene Flötistinnen hatten sich auf den Wettbewerb vorbereitet. Cornelia Erlsbacher, Magdalena Grimm und Leonie Großlercher von „Defereggen Flautissimo“ freuen sich gemeinsam mit Leiter Markus Stotter über 90 Punkte und die Entsendung zum Landeswettbewerb.

„Defereggen Flautissimo“ mit Cornelia Erlsbacher, Magdalena Grimm und Leonie Großlercher. © Mst. Toni Ausserlechner

„Alpine Brass Beats“ nennt sich das Blechbläser-Quintett, bei dem auch der Kapellmeister selbst musizierte, und zwar gemeinsam mit Stefan Girstmair, Fabian und Manuel Leiter und Martin Ortner. Sie erspielten 90,33 Punkte und sind somit das vierte Ensemble, das Osttirol beim Landeswettbewerb in Innsbruck am 21. März vertreten wird.

„Musik in kleinen Gruppen“ findet alle zwei Jahre statt. Die Österreichische Blasmusikjugend schreibt den Bundeswettbewerb, der im Oktober 2026 in Lichtenstein, stattfindet, aus. Diesem gehen die Bezirkswettbewerbe und der Landeswettbewerb für Tirol voraus.