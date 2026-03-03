Virger Hilfsfonds ist gut gefüllt: Die „Kleibeife“ spenden am meisten

Vor mehr als 20 Jahren hat die Gemeinde Virgen den Hilfs- und Solidaritätsfonds ins Leben gerufen. Seither unterstützt er Gemeindebürger, die unverschuldet in eine Notlage geraten sind. Die Hauptspende kommt treu und verlässlich jedes Jahr von der Niedermaurer Klaubaufgruppe.

Virgen – Ein schwerer Unfall, eine Krankheit oder der Tod eines Familienmitglieds kann Menschen in eine schwere Krise stürzen. Die Gemeinde Virgen hat seit mehr als 20 Jahren einen eigenen Hilfs- und Solidaritätsfonds, der in diesen Fällen hilft. Im vergangenen Jahr konnten insgesamt 19.000 Euro an betroffene Familien ausbezahlt werden, rasch und ohne bürokratische Hürden.

Über die Vergabe der Mittel entscheidet ein eigenes Gremium, wobei die Empfänger anonym bleiben. Bürgermeister Ing. Dietmar Ruggenthaler betont die Bedeutung dieser Gemeinschaftshilfe: „Unser Hilfs- und Solidaritätsfonds ermöglicht es, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Neben der finanziellen Unterstützung ist es auch das Gefühl des Zusammenhalts und der Solidarität, das Betroffene besonders schätzen.“

Treu und verlässlich