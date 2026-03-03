Neue Folgen in Spielfilmlänge: „Kommissar Rex“ geht ab Mitte April wieder auf Spurensuche

Ab dem 13. April gibt es immer montags um 20.15 Uhr einen neuen Teil von „Kommissar Rex“ auf ORF 1. Der vierbeinige Ermittler löst in sechs Folgen wieder spannende Kriminalfälle.

Das Wiedersehen mit der vierbeinigen Spürnase „Kommissar Rex“ steht kurz bevor. Der ORF und Sat.1 ließen sechs neue Episoden in Spielfilmlänge drehen. Ermittelt wird unter anderem rund um einen gescheiterten Bombenanschlag und einen Todesfall in einem Fiaker.

Die Episoden werden ab Montag, dem 13. April, jeweils um 20.15 Uhr auf ORF 1 ausgestrahlt. Einen Tag zuvor sind die Folgen mit Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner und Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger bereits auf ORF ON abrufbar.