Raketen über Dubai
Heimreise aus dem Nahen Osten wird zur Odyssee: Warum ein Innsbrucker im Oman festsitzt
Martin Silbernagel aus Innsbruck hatte sich einen Direktflug nach Hause erhofft. Nun ist er in Maskat, der Hauptstadt des Oman, und weiß nicht, wie es weitergeht.
© Martin Silbernagel
Die Militärschläge von USA, Israel und dem Iran haben den Flugverkehr im Nahen Osten weitgehend lahmgelegt. Martin Silbernagel sitzt deshalb in Maskat, der Hauptstadt des Omans, fest: Ein Flug, der von der Botschaft organisiert wurde, fiel kurzfristig aus. Nun muss er in der Region ausharren.