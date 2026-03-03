Film ab: Lienzer SchülerInnen zeigen, warum Arbeit nicht für alle gleich ist
Die Klasse 3a drehte mit Unterstützung von Regisseur Gerhard Paukner den Kurzfilm „Funktioniere“. Die Jugendlichen entwickelten eine Zeitreise, die den Wandel von Rollenbildern zeigt.
Lienz – Im Zentrum des Films steht ein gesellschaftlich brisantes Thema: die Benachteiligung von Frauen in der Arbeitswelt. Um diese Problematik greifbar zu machen, entwickelte die Klasse 3a der MS Egger-Lienz eine kreative Zeitreise, die vom historischen Blick auf Rollenbilder über die Gegenwart bis hin zu möglichen Zukunftsszenarien führt. Dadurch wird sichtbar, wie sich Ungleichheiten verändert haben – und dass es auch heute noch viel zu tun gibt.
Während der Projekttage erhielten die Jugendlichen einen umfassenden Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen einer Filmproduktion: Kameraarbeit, Regie, Licht, Ton, Maske, Szenenplanung und schauspielerische Umsetzung waren Aufgaben, die sie selbstständig oder in Teams übernahmen. Dabei erlebten sie, wie aus vielen einzelnen Bausteinen ein fertiger Film entsteht.
Gleichzeitig lernten die Schülerinnen und Schüler, wie wichtig Zusammenarbeit, Genauigkeit und Kreativität im Filmbereich sind. Der professionelle Austausch mit Gerhard Paukner zeigte ihnen neue Perspektiven.