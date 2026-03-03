Miller United Optics – 155 Jahre Sehen & Hören

Tradition verpflichtet! Genau dieser Verantwortung stellt sich Miller United Optics seit 155 Jahren. Von Kinderbrillen über Kontaktlinsen bis hin zu Gleitsichtbrillen und Hörgeräten ist der Familienbetrieb seit Generationen Ihr vertrauenswürdigster Wegbegleiter rund ums Sehen und Hören.

Den Grundstein der Tiroler Erfolgsgeschichte legte Friedrich Miller 1871. Das Stammhaus in der Meraner Straße wurde 1910 erworben und das Unternehmen entwickelte sich zum führenden Optiker Tirols. In den 50er Jahren wurde Pionierarbeit im Bereich Kontaktlinsen geleistet – noch heute ist das Institut Miller Österreichs größtes Spezial-Linsen-Zentrum.

Kompetenzzentrum

Seit den 70er Jahren wurde die Expansion vorangetrieben und das Unternehmen um das Geschäftsfeld Hörgeräte erweitert. Heute führt Ulrich Miller das Unternehmen in fünfter Generation. Mit mittlerweile 12 Geschäftsstellen in ganz Tirol und über 130 Mitarbeiter:innen, darunter mehr als 30 Meister:innen, gilt es als das Tiroler Kompetenzzentrum im Bereich Sehen und Hören.

Wachstum mit Nähe

Durch die Übernahme bestehender Optiker in Tirol in den letzten 5 Jahren wuchs der Familienbetrieb stetig weiter. Somit bietet Ihnen Miller persönliche Beratung immer in Ihrer Nähe.

Über Generationen unverändert blieb der Anspruch an höchste Qualität, persönliche Beratung und handwerkliche Präzision. In der eigenen Brillenwerkstatt werden hochwertige Brillengläser individuell für Sie gefertigt. Immer mit dem Ziel Ihre Lebensqualität zu steigern, kümmern wir uns bereits seit bald 50 Jahren auch um das Hören.

Tirols Hörakustik-Spezialist

Mit acht Hörgeräte-Standorten gehören wir zu den größten Hörakustikern in ganz Tirol. Als unabhängiger Hörakustiker bieten wir Hörgeräte aller Preisklassen und Qualitätsmarken mit sechswöchiger kostenloser Probezeit. Als Fach- und Stilexperten für Sehen und Hören vereinen wir unsere Leidenschaft für Qualitäts- und Präzisionsarbeit mit dem großen Wunsch, den Menschen durch unser Tun mehr Lebensqualität zu schenken. Kommen auch Sie vorbei und überzeugen sich selbst.

Individuell angepasste Gleitsichtbrillen sorgen für ein entspanntes Sehen in jeder Entfernung. © Miller United Optics