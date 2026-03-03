„Ruptur“ in der Kellerei Reutte: Kleine Bühne mit feinem Kulturmix

Die vierte Ausgabe des Tiroler Live-Podcasts „Ruptur“ fand im Februar in der Kellerei in Reutte statt. Mit dabei war auch Life Radio „Act des Monats“ Andy Steiner.

Reutte – Welche Orte prägen die Kulturszene in Tirol? Wer sind die Menschen, die Tirol kulturell mitgestalten? Und was hält sie hier? Diesen Fragen gingen Life Radio und die Lebensraum Tirol Gruppe auch in der Kellerei in Reutte auf die Spur.

Für die vierte Folge des Live-Podcasts „Ruptur“ nahmen Gabriele Stoll-Mark und Friedrich Schweiger (Kellerei Reutte), Johannes Leismüller (Werkhaus Reutte & Kreativ/Theaterschaffender) und der Musiker Andy Steiner (Life Radio Act des Monats Februar) auf der Bühne der seit 14 Jahren bestehenden Reuttener Kulturinstitution Platz.

🎧 Der Podcast zum Nachhören:

Die Kellerei ist ein Ort, der seit Jahren zeigt, dass zeitgenössische Kultur, Subkultur, Diskurs und Musik auch abseits urbaner Zentren nachhaltig wirken können. Etwa 30 Veranstaltungen werden hier jährlich in rein ehrenamtlicher Initiative auf die Beine gestellt. „Wir sind bemüht, einen guten Genremix abzubilden. Bei uns gibt es Musik, Kabarett, Kinderprogramm und vieles mehr“, sagt Friedrich Schweiger. Fälschlicherweise hätten viele Menschen die Annahme, man sei ein reines Jazzlokal.

Gefragt, warum sie die Arbeit auf sich nehme, sagt Gabriele Stoll-Mark: „Wenn ich Herzklopfen bekomme und magische Momente auf unserer Bühne erlebe, ist das ein riesiger Motivationsschub.“ Von KünstlerInnen und Publikum gleichermaßen bekomme man ein sehr positives Feedback.

Die Kellerei: Nächste Veranstaltungen 6. März: Konzert MIM - Anniversary Tour

20. März: Kabarett Christof Spörk - Maximo Lieder

10. April: Konzert Berti Lampert - Saxophon Solo Alle Veranstaltungen unter diekellerei.at

Fester Bestandteil der Tiroler Musikszene ist seit vielen Jahren der aus dem Außerfern stammende Singer-Songwriter und Produzent Andy Steiner. Er wirkte bereits an unterschiedlichsten Projekten mit: Von Hardcore-Punk bis Jazz von Keller-Kombos zu Amadeus-Nominees. Dieser Tage macht er durch seiner Arbeit mit der Tiroler Rapperin “Spilif”, Projekten wie 2seedsleft, keeplove&Jakuba, sowie mit seinem kreativen Solo-Projekt “Tom Joseph” auf sich aufmerksam. „Ich spiele immer wieder mit dem Gedanken auch mal für eine Zeit in eine andere Stadt zu gehen, könnte auch passieren, aber Tirol ist schön, inspirierend und mein daheim“, sagt er.