Die Olympiasieger von morgen

Nach einer Zeit der Zurückhaltung boomt der Nachwuchsskisport in Tirol wieder.

Dank engagierter Jugendarbeit, optimalen Trainingsbedingungen und regionalen Partnern wie der Tiroler Wohnbau erlebt der heimische Nachwuchsskisport einen Aufschwung wie schon länger nicht mehr. „Die Nachwuchsarbeit in den Klubs und im Verband ist auf einem Allzeithoch. Die Gruppen sind prall gefüllt, Skifahren ist wieder fest in den Familien verankert und immer mehr Kinder schnuppern mit Begeisterung in den Rennsport hinein“, freut sich Charlie Janovsky, Präsident des Tiroler Skiverbands.

„Kein Tag ohne Training, kein Wochenende ohne mehrere Rennen“, berichten Elisa Riegler und Michael Graupp vom Regionalen Trainingszentrum (RTZ) Glungezer über den Alltag ihrer jungen Talente.

Acht Trainingszentren

Der Erfolg ruht auf zwei starken Säulen: unzählige freiwillige Helfer und eine topmoderne Infrastruktur. Der Tiroler Skiverband betreibt acht regionale Trainingszentren von Landeck bis Osttirol. Im RTZ Glungezer wird in enger Zusammenarbeit mit dem Skigebiet alles trainiert – von Slalom über Riesenslalom bis Super-G. Ob Jugendliche, Paraskifahrer, Masters oder Profis: Hier ist jeder willkommen, der in den (Renn-)Sport hineinschnuppern möchte.

Perfekte Rennbedingungen: egal ob beim Riesenslalom, Slalom oder Super-G.

Werte für das Leben

„Der TSV ist ein echtes Daheim für alle rennsportbegeisterten Skifahrerinnen und Skifahrer. Als Tiroler Wohnbau unterstützen wir diese Arbeit sehr gerne, denn der Sport vermittelt Menschen jeden Alters wichtige Werte und Stärke fürs ganze Leben“, betont Walter Soier, Geschäftsführer der Tiroler Wohnbau. „Genau deshalb sind langfristige Partnerschaften mit starken regionalen Unternehmen so wichtig“, ergänzt Hermann Nagiller, Vizepräsident des TSV und verantwortlich für Finanzen. „Nur mit Unterstützung regionaler Partner können wir die Trainingszentren dauerhaft auf hohem Niveau halten und allen Talenten faire Chancen bieten.“

Großereignisse wie die Olympischen Winterspiele und die Erfolge heimischer Stars treiben den Aufschwung zusätzlich an. Am Glungezer finden an Wochenenden teilweise bis zu sechs Rennen statt. Besonders erfreulich: Der kürzlich beschlossene Neubau der Schartenkogelbahn in der Kalten Kuchl bringt weitere Modernisierung – ein zusätzlicher Impuls für die Region und die Olympiasieger von morgen.