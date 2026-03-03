Deutsche Lehrerin erhielt Einblicke in berufliche Bildung in Mayrhofen

Eine Expertin aus Deutschland hospitierte eine Woche lang an der Polytechnischen Schule Mayrhofen. Johanna Siehler von der Berufsbildenden Schule Soltau sammelte vom 23. bis 27. Februar 2026 im Rahmen des Erasmus+-Programms Einblicke in die österreichische Berufsausbildung. Der Austausch stärkt die Qualität der beruflichen Bildung und bringt Vorteile für Lehrende sowie Schüler.

Die Friseurmeisterin Johanna Siehler unterrichtet an der Berufsbildenden Schule (BBS) Soltau. Dort lehrt sie im Fachbereich "Schönheit" sowie in Berufsorientierung, Politischer Bildung und Ethik. Ihr Aufenthalt in Tirol diente dem Austausch über die Organisation beruflicher Bildung in Österreich.

Tiefe Einblicke in Schulalltag und Kooperationen

Im Zentrum des Job Shadowings stand die Struktur der beruflichen Bildung an der Polytechnischen Schule Mayrhofen. Siehler analysierte dabei die Zuständigkeiten innerhalb der Schule und die enge Zusammenarbeit mit Ausbildungsbetrieben. Auch die Abstimmungsprozesse zwischen Schule und Praxis sowie die Begleitung Jugendlicher beim Übergang in Ausbildung und Beruf standen im Fokus.

Begrüßung von Johanna Siehler durch den Schulleiter Peter Haupt. © PTS Mayrhofen

Der Schwerpunkt lag auf dem Fachbereich "Gesundheit, Schönheit und Soziales" der PTS Mayrhofen. Siehler erhielt Einblicke in Lehrpläne, Kompetenzziele und die Leistungsfeststellung.

Besonderes Augenmerk lag auf der Verbindung von Unterricht und betrieblicher Praxis. Deutlich wurde, wie die Schule berufliche Handlungskompetenzen systematisch aufbaut und überprüft. Der Berufseinstiegsbereich der Schule Mayrhofen begleitet Jugendliche individuell beim Übergang in Ausbildung oder Beruf.

Europäische Zusammenarbeit als Gewinn