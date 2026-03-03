Regierung beruhigt: Energie-Versorgung trotz Krieg im Nahen Osten gesichert

Seit dem Wochenende schießen in Folge des Iran-Kriegs die Öl und Gaspreise nach oben. Die Energieversorgung sei trotz angespannter Lage gegeben, so Wirtschaftsminister Hattmansdorfer. Preiseingriffe sind derzeit keine geplant.

Wien/Teheran – Am Dienstag hat in Wien die neue „Taskforce Versorgungssicherheit“ getagt, die am Montag in Folge des Iran-Krieges beim Wirtschaftsministerium eingerichtet worden ist. Die Versorgungssicherheit ist demnach sowohl bei Gas als auch bei Öl „gegeben“, die Preisentwicklung werde weiter beobachtet, hieß es vom zuständigen Minister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Die Taskforce treffe sich täglich zur neuen Lagebewertung.

Mehrfach wurde betont, dass die aktuellen Preisausschläge bei Öl und Gas bisher keineswegs an Anstiege der vergangenen drei Jahre heranreichen, dass sich die Lage auch recht rasch wieder beruhigen könne. Denn kein Staat der Welt habe Interesse an einer schwankenden, hohen Preislage für Energie.

Mögliche Auswirkungen auf heimische Inflation

Aber: „Wie sich das alles entwickelt, wird man erst in den nächsten Wochen beurteilen können“, sagte Hattmannsdorfer etwa angesprochen aufs hiesige Inflationsziel von 2 Prozent, das zuletzt im Jänner erstmals seit vielen Monaten erreicht wurde.

Wie sich das alles entwickelt, wird man erst in den nächsten Wochen beurteilen können. Wolfgang Hattmansdorfer, Wirtschaftsminister

Sollte der Iran Energieinfrastruktur in arabischen Ländern relevant treffen, die er als Revanche derzeit beschießt, dann sinke das globale Angebot, so Oberhofer. Weniger Angebot bedeutet höhere Preise. Im weltweiten Vergleich sei die iranische Produktion alleine weniger relevant.

Zugleich sei der Iran kein bedeutender Lieferant für Österreich. Auch beim Flüssiggas LNG sei der Hauptlieferant mittlerweile die USA. Laut Hattmannsdorfer seien zuletzt nur etwa 15 Prozent des LNG, das in die Alpenrepublik gelangt, aus Katar durch die Straße von Hormuz verschifft worden. Der Politiker sprach auch davon, dass die Spritpreise an den heimischen Zapfsäulen beobachtet würden.

Strategische Reserven

Er betonte, dass Österreich über ausreichende strategische Reserven bei Gas und Öl verfüge, die es andernorts nicht gebe und warnte vor „falschem Alarmismus:“ Dass Börsen reagieren, sei klar. Zudem sei die Lage auch nicht mit jener vergleichbar, als Russland in die Ukraine einmarschierte und Österreich sehr abhängig vom russischen Gas war. Nun sei man „diversifiziert aufgestellt“.

Beim Gas betrage die Reserve 20 TWh, dazu kämen „dann auch noch Reserven für Gaskraftwerke“, so Hattmannsdorfer. Das ist Gas für etwa zwei sehr kalte Wintermonate. Beim Öl belaufe sich die Notstandsreserve auf 2,65 Mio. Tonnen Erdöleinheiten oder ein Viertel des Jahresbedarfs. „Die aktuelle Situation veranlasst nicht, dass Reserven eingesetzt werden“, sagte der Wirtschaftsminister.

Preisrelationen

Wifo-Forscher Oberhofer verwies auf die Relationen bei den Preisen. Ein Fass Öl kostete am Dienstagvormittag 82 Dollar, gleich viel wie im Jänner 2025. Im Vorjahr gab es Rückgänge, jetzt sei man, wo man vor einem Jahr stand. Nachdem Russland die Ukraine überfiel, waren es im Mai 2022 120 Dollar je Fass gewesen.