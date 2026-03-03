Fluguntaugliche Hercules
Raus aus der Krisenregion: Warum das Bundesheer nur begrenzt helfen kann
Diese Mission fand dann doch nicht statt: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) vor einem Hercules-Flugzeug, dass im Oktober 2023 nicht in Richtung Zypern starten konnte.
© APA/Bundesheer/Karlovits
Tausende Österreicherinnen und Österreicher sitzen weiterhin in der Golfregion als Folge des Iran-Kriegs fest. Ab Mittwoch könnte es vom Außenministerium organisierte Rückflüge in die Heimat geben. Flugzeuge des Bundesheers können – wieder einmal – nicht aushelfen.