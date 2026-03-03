Rätsel um Ausschlag

Seltsamer roter Fleck an Trumps Hals: Neue Spekulationen über Gesundheitszustand

US-Präsident Donald Trump war schon früher mit rötlich-blauen Flecken an den Händen aufgefallen. Nun sorgt ein roter Ausschlag am Hals für Diskussionen.

