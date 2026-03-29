🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Bericht: Pentagon bereitet wochenlange Bodenoffensive im Iran vor
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth lässt laut einem Zeitungsbericht der Washington Post zufolge eine Bodenoffensive im Iran vorbereiten.
© JIM WATSON
Die USA und Israel begannen Ende Februar mit Luftangriffen gegen den Iran. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.