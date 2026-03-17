🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Chef der US-Terrorabwehr tritt aus Protest gegen den Iran-Krieg zurück
Joseph Kent tritt zurück und appelliert an Trump, "darüber nachzudenken, was wir im Iran tun und für wen wir es tun."
© AFP/Loeb
Die USA und Israel hatten Ende Februar Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.