Drohnenbeschuss der Hisbollah trotz Waffenruhe, EU-Gipfel ruft zur Deeskalation auf

Trotz der Verlängerung der Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz bleibt die Lage unruhig. Israels Armee meldete am Freitag einen Drohnenangriff der Hisbollah. Mit Sprengstoff beladene Drohnen der Hisbollah seien in der Nähe eines israelischen Soldaten im Südlibanon detoniert worden.