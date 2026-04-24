🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Drohnenbeschuss der Hisbollah trotz Waffenruhe, EU-Gipfel ruft zur Deeskalation auf
Die EU-Staaten ringen um den richtigen Kurs im Umgang mit dem Iran-Krieg und den deswegen stark gestiegenen Energiepreisen.
© APA/AFP/NICOLAS TUCAT
Trotz der Verlängerung der Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz bleibt die Lage unruhig. Israels Armee meldete am Freitag einen Drohnenangriff der Hisbollah. Mit Sprengstoff beladene Drohnen der Hisbollah seien in der Nähe eines israelischen Soldaten im Südlibanon detoniert worden.