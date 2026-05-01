Frist läuft ab: US-Regierung sieht „Ende der Feindseligkeiten“

Laut einem hochrangigen US-Regierungsvertreter betrachtet die US-Regierung die am 28. Februar begonnenen Feindseligkeiten mit dem Iran im Sinne des „War Powers Resolution“-Gesetzes als beendet. „Beide Parteien haben sich am Dienstag, dem 7. April, auf einen zweiwöchigen Waffenstillstand geeinigt, der seither verlängert wurde“, sagte der Regierungsvertreter. Wir berichten im Live-Blog.