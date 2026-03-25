🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Iran kontrolliert Straße von Hormuz mit „Mautstellen“, Trump mit erneuter Kritik an NATO
Die USA hat dem Iran einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges geschickt. Teheran kündigte an, dass nicht feindliche Schiffe Hormuz passieren dürfen.
© NAVCENT PUBLIC AFFAIRS
Die USA und Israel begannen Ende Februar mit Luftangriffen gegen den Iran. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.