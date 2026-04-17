🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Iran öffnet Straße von Hormuz, aber Trump bleibt bei Blockade
Durch die Straße von Hormuz wird etwa ein Fünftel der weltweiten Ölexporte transportiert.
© APA/AFP/JIM WATSON/SAUL LOEB
Der Iran hat die Straße von Hormuz für die restliche Dauer der Waffenruhe im Libanon wieder vollständig für die Handelsschifffahrt freigegeben. US-Präsident Donald Trump hält an seiner Seeblockade für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel fest. Wir berichten im Live-Blog.