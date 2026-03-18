🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost

Iran rächt getöteten Larijani, USA greifen Stellungen an Straßen von Hormuz an

Der getötete iranische Sicherheitschef Ali Larijani (r.) auf einem Archivbild
© IMAGO/Supreme National Security Counci

Die USA und Israel hatten Ende Februar Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.