🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Israel beginnt „gezielte“ Bodenoffensive im Libanon , Trump warnt Nato und fordert Unterstützung
US-Präsident Trump warnte die Nato vor einer "sehr schlechten Zukunft", sollten sie den USA nicht beistehen.
© IMAGO/Andrew Leyden
Die USA und Israel hatten Ende Februar Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.