Israel flog neue Welle an Angriffen, Iran setzt Attacken auf Golfstaaten fort

Ein Demonstrant in Kanada schwingt eine iranische Flagge. Israel und die USA hatten am 28. Februar mit massiven Luftangriffen auf den Iran begonnen.

Die USA und Israel hatten Ende Februar Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.