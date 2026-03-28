🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Israel greift erneut Ziele im Süden des Libanon an, Spritpreise massiv gestiegen
Israel hat beim militärischen Vorgehen gegen die islamistische Hisbollah-Miliz erneut zahlreiche Ziele im Süden des Libanon angegriffen.
© APA/AFP
Die USA und Israel begannen Ende Februar mit Luftangriffen gegen den Iran. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.