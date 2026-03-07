🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Israel greift Militär-Uni in Teheran und Raketenlager an, mindestens 16 Tote im Libanon
Im Libanon wurden bei den jüngsten israelischen Luftangriffen laut Behördenangaben mindestens 16 Menschen getötet und 35 weitere verletzt.
© APA/AFP
Die USA und Israel überziehen den Iran seit Samstag mit massiven Luftangriffen. Dabei wurde auch Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei getötet. Als Reaktion greift der Iran Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen an. Die Entwicklungen im Live-Blog.