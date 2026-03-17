🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Israel meldet Tötung von Irans Sicherheitschef und Militär-Kommandeur Ali Larijani
Israels Verteidigungsminister Israel Katz verkündete, dass die Armee den iranischen Sicherheitschef Ali Larijani getötet habe.
© APA/AFP/LEBANESE PARLIAMENT
Die USA und Israel hatten Ende Februar Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.