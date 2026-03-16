🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Israel plant wochenlangen Krieg, erneut iranische Angriffe auf Dubai
Der internationale Flughafen von Dubai musste den Betrieb für mehrere Stunden einstellen, nachdem eine Drohne ein nahe gelegenes Treibstofflager getroffen hatte.
© APA/AFP
Die USA und Israel hatten Ende Februar Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.