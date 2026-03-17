🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Israel tötet iranischen Sicherheitschef, USA greifen Stellungen an Straßen von Hormuz an
Der getötete iranische Sicherheitschef Ali Larijani (r.) auf einem Archivbild
© IMAGO/Supreme National Security Counci
Die USA und Israel hatten Ende Februar Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.