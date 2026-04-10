Israel und Hisbollah kämpfen weiter, Trump wirft Iran Wortbruch vor

Die am Dienstag vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe zwischen den USA und Israel mit dem Iran erweist sich als äußerst fragil. Massive israelische Angriffe auf den Libanon und ein neuer Streit um die Blockade der Straße von Hormuz gefährden das Abkommen. Nun werfen die USA und der Iran einander den Bruch der Waffenruhe vor.