🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Keine Einigung erzielt: Trump-Vize Vance verlässt Islamabad
US-Vizepräsident James Vance habe während der Verhandlungen ein halbes Dutzend Mal mit Donald Trump telefoniert.
© APA/AFP/POOL/JACQUELYN MARTIN
Bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ist laut US-Vizepräsident James Vance keine Einigung erzielt worden. So habe es vom Iran keine Zusage für einen Verzicht auf Atomwaffen gegeben. Wir berichten im Live-Blog.