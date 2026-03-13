🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Keine Stimme, kein Video: Irans neuer Oberster Führer verwundet, vermutlich entstellt
Die bisher einzige Ansprache von Mojtaba Khamenei wurde im Fernsehen vorgelesen.
© APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE
Die USA und Israel hatten Ende Februar Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.