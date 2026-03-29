🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Konflikt weitet sich aus: Houthi-Miliz im Jemen griff in Iran-Krieg ein
Aufnahme einer Demonstration von Unterstützern der Houthi-Rebellen in Jemen. Die Miliz hat nach ihrem Eintritt in den Iran-Krieg Israel innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal angegriffen.
© IMAGO/Hamza Ali
Die USA und Israel begannen Ende Februar mit Luftangriffen gegen den Iran. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.