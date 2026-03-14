🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Neue Angriffswelle des Iran auf Israel, Trump proklamiert totalen Sieg
Die bisher einzige Ansprache von Mojtaba Khamenei wurde im Fernsehen vorgelesen.
© APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE
Die USA und Israel hatten Ende Februar Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.