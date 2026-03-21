🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Neue gegenseitige Attacken, Angriff auf iranische Atomanlage
Die NATO-Verbündeten bezeichnete Donald Trump als „Feiglinge“, weil sie den USA nicht bei der Sicherung der Straße von Hormuz geholfen hätten.
© APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI
Die USA und Israel hatten Ende Februar Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.