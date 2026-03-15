🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
„Nur so zum Spaß“: Trump droht Iran mit weiteren Angriffen auf Ölinsel Kharg
US-Präsident Donald Trump droht mit weiteren Angriffen auf der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg.
© APA/AFP/SAUL LOEB
Die USA und Israel hatten Ende Februar Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.