🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Passage durch Hormuz bleibt trotz Waffenruhe eingeschränkt, Europas Börsen erholen sich
US-Präsident Donald Trump zufolge wird der Iran nach der Einigung auf eine Waffenruhe kein Uran mehr anreichern. Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch deutliche Gewinne verzeichnet.
© APA/AFP
Der Iran und die USA haben sich auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt. Irans Außenminister Araqchi kündigte zugleich eine Öffnung der Straße von Hormuz an. Der Ölpreis gab rasant nach. Die Entwicklungen im Live-Blog.