🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Ringen bei G7-Treffen um gemeinsame Linie für Ende des Iran-Krieges, Trump verschiebt Ultimatum
Das Treffen in Vaux-de-Cernay, in einer früheren Abtei im Pariser Umland, ist das erste förmliche Treffen der G7-Außenminister seit Beginn des Iran-Kriegs vor einem Monat.
© GONZALO FUENTES
Die USA und Israel begannen Ende Februar mit Luftangriffen gegen den Iran. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.