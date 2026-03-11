🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Serie nächtlicher Raketenangriffe Irans auf Israel, Sorge um Energiesicherheit wächst
Immer wieder kam es zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden in Israel zu Raketenalarm.
© IMAGO/Wisam Hashlamoun
Die USA und Israel hatten Ende Februar Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.