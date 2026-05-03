🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Teheran prüft US-Antwort auf 14-Punkte-Plan , OPEC+ erhöht nach Austritt der Emirate Ölförderquote
Über zwei Monate nach Kriegsbeginn scheint eine Lösung weiterhin weit entfernt.
© APA/AFP/
Der Iran hat den USA nach Angaben eines ranghohen iranischen Regierungsvertreters die Öffnung der Straße von Hormuz und ein Ende der US-Blockade vorgeschlagen. Gespräche über das iranische Atomprogramm sollten auf später verschoben werden, sagte der Insider am Samstag. Wir berichten im Live-Blog.