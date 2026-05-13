🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Teuerung in den USA steigt: Für Trump spielen Wirtschaftsfolgen des Kriegs keine Rolle
Die Verhinderung iranischer Atomwaffen habe absolute Priorität, erklärte US-Präsident Donald Trump.
© APA/AFP/KENT NISHIMURA
US-Präsident Donald Trump hat erklärt, die wirtschaftlichen Sorgen der Amerikaner spielten keine Rolle bei seinen Entscheidungen über den Krieg im Iran. Unterdessen hat Israel neue Ziele im Südlibanon angegriffen, mindestens 13 Menschen sollen getötet worden sein. Wir berichten im Live-Blog.