🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Teheran von heftigen Explosionen erschüttert, Trump droht Iran mit Zerstörung
Ein mit Raketen bestückter US-Kampfjet vom Typ F-15E, der als Teil der „Operation Epic Fury“ über dem Persischen Golf fliegt.
© AFP / US Air Force
Die USA und Israel überziehen den Iran mit massiven Luftangriffen. Dabei wurde auch Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei getötet. Als Reaktion greift der Iran Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen an. Die Entwicklungen im Live-Blog.