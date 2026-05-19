🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Trump droht Teheran mit neuen Angriffen in den kommenden Tagen
US-Präsident Donald Trump hat bereits mehrfach einen erneuten Militäreinsatz ins Gespräch gebracht, dies bisher aber nicht umgesetzt.
© APA/AFP/KENT NISHIMURA
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut mit Angriffen gedroht, falls es nicht zu einer Einigung in strittigen Fragen kommt. Bereits vor den Aussagen Trumps hatte sich Teheran bereit für eine militärische Eskalation gezeigt. Wir berichten im Live-Blog.