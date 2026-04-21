🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost

Friedensgespräche zwischen Iran und USA weiterhin ungewiss

In Islamabad in Pakistan sollen die Friedensgespräche stattfinden.
© APA/AFP/AAMIR QURESHI

US-Präsident Donald Trump will die in Kürze auslaufende Waffenruhe im Krieg gegen den Iran nicht verlängern. In den sozialen Medien warf Trump dem Iran zahlreiche Verstöße gegen die Waffenruhe vor, ohne weitere Details zu nennen. Der Iran hat erklärt, die Blockade komme einer Verletzung der Waffenruhe durch die USA gleich. Wir berichten im Live-Blog.