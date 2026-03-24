🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Trump verkündet iranische Zugeständnisse und vertagt Angriffe, Iran spricht von „Fake News“
Das ursprünglich in der Nacht auf Dienstag (MEZ) auslaufende Ultimatum an den Iran zur Öffnung der Straße von Hormuz setzte US-Präsident Trump für fünf Tage aus.
© AFP/Loeb
Die USA und Israel begannen Ende Februar mit Luftangriffen gegen den Iran. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.