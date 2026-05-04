🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
Trump will Schiffe aus Straße von Hormuz geleiten lassen, Teheran warnt USA vor Einsatz
Eine Anti-US-Werbetafel in Teheran, die sich auf US-Präsident Donald Trump und die Straße von Hormuz bezieht.
© APA/AFP/-
Die US-Marine will nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ab Montagfrüh in der Straße von Hormuz festsitzende Schiffe aus der Meerenge heraus "geleiten". Der Iran warnte die USA indes vor Aktionen in der strategisch wichtigen Meerenge. Wir berichten im Live-Blog.