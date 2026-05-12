Videokonferenz über Absicherung der Straße von Hormuz, Trump verschärft Rhetorik

Großbritannien und Frankreich veranstalten am Dienstag eine Videokonferenz zur Absicherung der Straße von Hormuz. Über 40 Staaten nehmen an der Konferenz teil. Trump nennt iranische Forderungen "Müll", die Hoffnungen auf ein Friedensabkommen mit dem Iran sind gedämpft. Wir berichten im Live-Blog.