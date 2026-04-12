🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
„Überzogene Forderungen“: Vorerst keine Einigung zwischen USA und Iran
US-Vizepräsident James Vance habe während der Verhandlungen ein halbes Dutzend Mal mit Donald Trump telefoniert.
© APA/AFP/POOL/JACQUELYN MARTIN
Bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran in Islamabad ist keine Einigung erzielt worden. Vom Iran habe es keine Zusage für einen Verzicht auf Atomwaffen gegeben, sagte US-Vizepräsident JD Vance in der pakistanischen Hauptstadt. Wir berichten im Live-Blog.