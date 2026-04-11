US-Delegation um JD Vance in Pakistan gelandet: Iran-Friedensgespräche sollen Konflikt beilegen

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen sollen am Samstag Verhandlungen zur dauerhaften Beilegung des Iran-Konflikts beginnen. Die US-Delegation wird von Vizepräsident James Vance angeführt. Der Iran knüpft seine Teilnahme an ein Ende der israelischen Angriffe auch auf die Hisbollah-Miliz im Libanon. Wir berichten im Live-Blog.