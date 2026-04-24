🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
US-Gesandte fliegen am Samstag zu Iran-Gesprächen nach Pakistan
Der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff (rechts) und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner sollen am Samstag nach Pakistan reisen.
© JACQUELYN MARTIN
Trotz der Verlängerung der Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz bleibt die Lage unruhig. Am Freitag teilte das Weiße Haus mit, dass die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner am Samstag zu den Iran-Gesprächen nach Pakistan fliegen werden.