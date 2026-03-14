🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
USA griff Militärziele auf Irans Öl-Insel Kharg an, Trump hält Iran für „vollständig besiegt“
US-Präsident Donald Trump proklamiert den vollständigen Sieg über den Iran. „Fake-News-Medien berichten nur ungern darüber, wie erfolgreich das US-Militär gegen den Iran vorgegangen ist.“
© SAUL LOEB
Die USA und Israel hatten Ende Februar Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golf-Staaten und US-Einrichtungen in der Golf-Region. Die Entwicklungen im Live-Blog.