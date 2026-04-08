🔴 Live-Blog zum Krieg in Nahost
USA und Iran einigen sich auf zweiwöchige Feuerpause, Ölpreis bricht ein
US-Präsident Trump rechnet nach der Einigung mit großem wirtschaftlichem Gewinn. Am Revolutionsplatz im Zentrum von Teheran versammelten sich in der Nacht zahlreiche Regimeanhänger zu Solidaritätsbekundungen.
© imago, AFP
Der Iran und die USA haben sich auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt. Irans Außenminister Araqchi kündigte zugleich eine Öffnung der Straße von Hormuz an. Der Ölpreis gab rasant nach. Die Entwicklungen im Live-Blog.