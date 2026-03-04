🔴 Live-Blog: Krieg in Nahost
USA und Israel melden Tausende Angriffe auf Ziele im Iran, Tote im Libanon und Kuwait
Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohngebäude in Aramoun, nördlich von Beirut, sind mehrere Menschen getötet worden.
Die USA und Israel überziehen den Iran seit Samstag mit massiven Luftangriffen. Dabei wurde auch Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei getötet. Als Reaktion greift der Iran Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Golfregion an. Die Entwicklungen im Live-Blog.